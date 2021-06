E3 2021: estos fueron los anuncios de Square Enix

Aunque la presentación de Square Enix en E3 2021 fue algo corta, hubo varios anuncios interesantes durante su conferencia. Además, algunos de estos coincidieron con nuestros pronósticos. A continuación, resumimos estos anuncios.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

La conferencia de Square Enix en E3 2021 empezó con el anuncio de Marvel’s Guardians of the Galaxy. La presentación no se limitó solo a revelar el título, sino que también mostró jugabilidad, fecha de lanzamiento e historia. Este título tendrá como protagonista a Star-Lord, pero los demás Guardianes tienen un papel en el juego.

Marvel ocupó un espacio importante en la conferencia de Square Enix en E3 2021. No solo se reveló el juego de Guardianes de la Galaxia, también se presentaron contenidos que llegarán al Marvel’s Avengers.

Final Fantasy Pixel Remaster

Pronto llegará a PC y dispositivos móviles una colección de los primeros juegos de Final Fantasy. Aunque no se mostró mucho de estos títulos, se anunciaron que Final Fantasy Pixel Remaster incluirá el primer Final Fantasy, II, III, IV , V y VI .

No sorprende la cantidad de anuncios que hubo de la franquicia Final Fantasy durante la presentación de Square Enix en E3 2021.

Legend of Mana

El 24 de junio se lanzará Legend of Mana para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Square Enix no quería dejarlo pasar desapercibido así que se reveló un tráiler durante su presentación en E3 2021.

Marvel’s Avengers: Black Panther y Sector de Villano Cubo Cósmico

El tráiler de Marvel’s Avengers compartido en E3 2021 por Square Enix detalla el DLC, pero todo nos preguntamos ¿dónde está el hombre araña? .

Como era esperarse, en E3 2021 Square Enix presentó algunos de los contenidos que llegarán a Marvel’s Avengers. Aunque varios de estos se conocían debido a la hoja de ruta del título, se revelaron videos y algunas fechas. Por ejemplo, ya sabemos cuándo estará disponible el Sector de Villano Cubo Cósmico y se apreciaron algunas imágenes del contenido que llegará de Black Panther (Pantera Negra) a este juego. Todo este contenido estará disponible de manera gratuita.

Hitman Sniper: The Shadows

Square Enix aprovechó su presentación en E3 2021 para presentar algunos juegos para dispositivos móviles. Entre estos títulos se anunció Hitman Sniper: The Shadows, un título que llegará en algún momento de este 2021.

NieR Re[in]carnation

Ya habíamos visto algunos detalles de NieR Re[in]carnation, el primer videojuego de NieR para dispositivos móviles. El tráiler nos muestra que ya está disponible el prerregistro de este título.

Final Fantasy VII: The First Soldier

Aunque aún no se anunció en E3 2021 cuándo se lanzará Final Fantasy VII The First Soldier, sí se reveló un nuevo tráiler de este juego para dispositivos móviles.

Babylon’s Fall

Platinum Games tuvo un breve espacio en la conferencia de Square Enix en E3 2021 para presentar detalles de Babylon’s Fall. Durante la presentación se reveló que este título será un «videojuego como servicio» y tendrá disponible una beta cerrada. También se reveló que llegará a PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Si desean conocer toda la información del juego, les recomendamos ver este enlace.

Platinum Games reveló varios detalles de Babylon’s Fall durante su presentación de E3 2021.

Life is Strange: True Colors

Era imposible que Square Enix no aprovechará E3 2021 para presentar mayor información sobre Life is Strange: True Color. Durante la presentación vimos aspectos de su jugabilidad, historia, fecha de lanzamiento y personajes que estarán en este título.

Life is Strange: Remastered Collection

Si bien esperamos noticias de Life is Strange, fue algo sorpresivo el anuncio de Life is Strange: Remastered Collection. Este juego se lanzará el 30 de septiembre de 2021.

Square Enix reveló una recopilación de los títulos de Life is Strange durante E3 2021.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Hace semanas antes de E3 2021 se filtró información de un posible ‘spin-off’ de Final Fantasy. Finalmente se confirmó esta noticia durante la presentación de Square Enix en E3 2021. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin es un videojuego de acción con elementos de RPG a cargo de Team Ninja y Koei Tecmo. Los detalles hasta ahora revelados los pueden leer aquí.

E3 2021 aún no termina. Para ver los horarios de las demás conferencias que compondrán E3 2021, sigan este enlace.

