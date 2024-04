Genshin impact: guía del evento de los gatos, ‘una peludita miauventura’

Durante unos días en abril vamos a cuidar de algunos de las criaturas más adorables de Teyvat. No hablamos de los Slimes ni de los Aranara, sino de simples y tiernos gatitos. En el evento ‘Una peludita miauventura’ de Genshin Impact debemos decorar escenarios para gatos y acariciarlos correctamente para conseguir recompensas y en esta guía les diremos cómo hacerlo.

Esta guía está en desarrollo y será actualizada a medida que agreguen nuevos gatos y mecánicas al evento. El premio principal es una decoración exclusiva para la Relajatetera: el gatito adoptado fortuitamente.

¿Hasta cuándo está disponible el evento de los gatos en Genshin Impact?

El evento empezó en la mañana del lunes 8 de abril y estará disponible hasta la madrugada del jueves 18 de abril de 2024.

Requisitos para participar

Rango de Aventura 20 o superior

Completar la misión de Arconte Prólogo, acto III: Canción del dragón y la libertad

Para comenzar la misión, debemos viajar a Mondstadt y acercarnos a la Taberna cola de gato. Cerca de la entrada encontraremos a Rosaria y una miembro del gremio de aventureros.

Tras hablar con ellas nos indicarán la entrada al Palacio Peludino. Nos dirigimos allá para comenzar a trabajar con los felinos.

Decoraciones, alimento y caricias para gatos

Tras terminar con todos los diálogos, podemos dirigirnos a la primera de las zonas iluminadas del Palacio Peludino para comenzar.

Las dos tareas principales del evento una peludita miauventura en Genshin Impact es decorar una zona para cada uno de los gatos —en esta guía les diremos cómo— Luego servirle algo de comer.

Puede ser pollo, carne o pescado. Cualquiera de los tres. Solo asegúrense de tener un poco de alguno en el inventario.

Finalmente tenemos que acariciar el gato.

Los gatos pueden ser acariciados en ocho diferentes partes de su cuerpo: Orejas, rostro, lomo, pecho, cola y patas frontales. Cada gato tiene gustos diferentes sobre dónde les gusta ser acariciados y la única forma es intentar en cada parte. Si no les gusta, nos lo harán saber con su expresión pero no ganaremos puntos. Si lo volvemos a intentar acariciar en una parte que no le gusta, perderemos puntos. No se preocupen mucho por eso porque en esta guía les diremos cómo acariciar cada gato.

Es posible terminar el minijuego tras alcanzar el nivel de amigo ‘intimo’ con cada gato, sin embargo, es buena idea llevar cada uno al nivel de amigo ‘inseparable’ para ganar más recompensas y acelerar la llegada de la ‘invitada especial’.

Refugio calentito de Heladina

En la siguiente imagen les mostramos cuáles decoraciones elegir para cumplir con los requisitos de Comodidad, Resistencia y Estética de la gata blanca.

Tras guardar, servimos algo de comida al gato —puede ser pollo, carne o pescado, no importa cuál— y activaremos la opción de acariciar a Heladina ya sea interactuando con ella o llamándola desde el ‘Trono felino’.

A Heladina debemos acariciarla en:

Rostro

Lomo

Pecho

Patas frontales

Una vez alcancen el nivel de amistad íntimo o inseparable, recuerden pasar por el menú del evento para reclamar protogemas y otras recompensas.

Casa del árbol boing-boing de Gruñidos

Pueden ver en la siguiente imagen cuáles decoraciones elegir para cumplir con los requisitos de Comodidad, Resistencia y Estética de Gruñidos.

Guardamos, le damos pollo, carne o pescado al gato y procedemos a interactuar con el o llamarlo desde el trono felino para acariciarlo.

Las partes en que a Gruñidos le gustan las caricias son.

Orejas

Rostro

Pecho

Lomo

No olviden reclamar las recompensas cuando terminen de acariciarlo.

Tercer gato

Este gato será agregado en la mañana del 10 de abril. Más adelante tendremos su información en esta guía.

Cuarto gato

Este gato será agregado en la mañana del 11 de abril. Más adelante tendremos su información en esta guía.

Quinto gato

Este gato será agregado en la mañana del 12 de abril. Más adelante tendremos su información en esta guía.

Esta guía del evento »una peludita miauventura’ de Genshin Impact se encuentra en desarrollo y la estaremos actualizando constantemente a medida que agreguen nuevas decoraciones y gatos que acariciar al evento.