Hanma Baki (parte 2): Netflix comparte el primer tráiler del arco de Pickle

La segunda parte (2) de Hanma Bakki ya cuenta con un corto tráiler, el cual se enfoca en presentar a Pickle. Este personaje, el cual es un guerrero del pasado, será el centro de la historia de esta nueva tanda de episodios de Hanma Baki (Son of Ogre) en Netflix.

Si bien el tráiler no revela cuándo será el estreno de la segunda parte (2) ‘anime’

El adelanto nos muestra ya animadas algunas de las escenas de la segunda parte (2) del ‘anime’ Hanma Baki (Son of Ogre), que fueron compartidas por Netflix la semana pasada.

¿Cómo y dónde puedo ver las series de ‘anime’ de la franquicia Baki, antes del estreno de la segunda parte (2) de Hanma Baki en Netflix?

Primera temporada de Grappler Baki

Segunda temporada de Grappler Baki

Baki (Netflix) : en este enlace encontrarán los episodios que abarcan los arcos llamados Los Convictos Más Malvados del Corredor de la Muerte (parte 1 y 2), La saga del gran torneo de Raitai y la lucha entre Baki y Mohammad Alai (parte 3).

: en este enlace encontrarán los episodios que abarcan los arcos llamados (parte 1 y 2), y la lucha entre Baki y Mohammad Alai (parte 3). Hanma Baki (cuarta temporada): la primera parte del ‘anime’ basado en el ‘manga’ Baki: Son of Ogre se centra en la pelea de entre Baki y Biscuit Oliva, en la prisión de Arizona. Esta historia es conocida como «La saga de la batalla en la prisión».

¿Dónde ver los episodios de la primera parte de Hanma Baki?

Si no han visto los primeros 12 episodios del ‘anime’ Hanma Baki y quieren estar al día antes del lanzamiento de la segunda parte (2) les recomendamos seguir los enlaces del siguiente listado.

Lista de episodios para ver Hanma Baki temporada 4 primera parte:

¿Qué capítulos del ‘manga’ Son of Ogre adaptan los 12 episodios de Hanma Baki de Netflix?

Conozcan que capítulos del ‘manga’ de Itagaki adaptan los 12 episodios de la primera parte (1) del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix.

La saga del combate contra la sombra es el arco argumental del ‘manga’ Baki: Son of Ogre que adaptan los episodios 1 y 2 del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix. Esta historia comprende del capítulo 1 al 14 del ‘manga’ Baki: Son of Ogre. Los episodios del 3 al 12 de la primera parte de la cuarta temporada 4 de Hanma Baki adaptan el segundo arco argumental del ‘manga’ Baki: Son of Ogre llamado «La batalla en la prisión». Este arco inicia en el capítulo 15 y termina en el capítulo 78 del tercer ‘manga’ de la franquicia Baki.

¿Cuándo es el estreno en Netflix del ‘anime’ Hanma Baki parte 2?

Ya Baki hizo su movimiento, ahora es el turno del Ogro.

Ahora que Netflix anunció la producción de la segunda parte (2) del ‘anime’ Hanma Baki, los fanáticos de la obra de Itagaki deben preguntarse ¿Cuándo ¿Cuándo es el estreno en Netflix del ‘anime’ Hanma Baki parte 2? La respuesta podría estar en las fechas de salida de las diferentes partes de la anterior temporada de Baki. Así que si tenemos en cuenta como Netflix distribuyó los episodios del arco de los convictos, podríamos pensar que los siguientes 12 episodios de Hanma Baki podrían estrenarse entre julio y octubre del 2022.

¿Cuáles son los personajes relevantes que veremos en la historia de la segunda parte (2) de Hanma Baki (Son of Ogre) en Netflix?

En los próximos 12 capítulos de la segunda parte (2) del ‘anime’ Hanma Baki veremos algunos de los personajes más queridos por los fanáticos del ‘manga’ y el ‘anime’.

La segunda parte (2) de Hanma Baki en Netflix, ‘anime’ basado en el ‘manga’ Son of Ogre de Keisuke Itagaki, contará con la participación de personajes que han aparecido en anteriores episodios de los arcos argumentales. Estos personajes relevantes para los siguientes 12 episodios de Hanma Baki, los listaremos a continuación:

Fuente: cuenta oficial en Twitter del ‘anime’ Baki