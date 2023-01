[PokéFocus] Pokémon Pinball y el cancelado juego para Nintendo DS

Especial Ruta 27 – Pokémon Pinball

Bienvenidos al ‘Especial Ruta 27’ de PokéFocus, en el que celebramos los 27 años de Pokémon que se cumplen el 27 de febrero del 2023. Este número de ruta también es el que une a las regiones de Kanto y Johto por un nuevo comienzo. Así que nos parece apropiado. Los juegos que repasaremos pueden ser de cualquiera de las ocho generaciones previas de Pokémon.

La primera generación de Pokémon no solo dio inicio a los primeros RPG principales de la franquicia, sino a sus cuantiosos ‘spin-off’. Pocket Monsters Stadium (N64) y Pokémon Trading Card Game (GB) fueron los debutantes en Japón como títulos alternos de Pokémon. HAL Laboratory y Hudson Soft se encargaron de aquellos juegos, respectivamente, mientras que Jupiter Corporation tomó el camino del pinball para aplicarle la fórmula Pokémon en Game Boy.

La franquicia ha probado una amplia cantidad de géneros con los monstruos de bolsillo. Prácticamente toda propiedad de la cultura pop tiene sus mesas y juegos de pinball. De esta manera, era cuestión de tiempo adaptar el mundo de los Pokémon con elementos de pinball, usando la Poké Ball como esfera principal y sin dejar atrás las capturas. Completar la Pokédex con los 151 Pokémon de entonces era la única tarea, pero no por ello la más fácil.

Dos únicos tableros –uno rojo y otro azul– con diferentes Pokémon, minijuegos con Pokémon como Diglett, Gengar, Meowth y hasta Mewtwo; locaciones de los juegos ubicados en la región Kanto y evoluciones de los Pokémon, eran parte de la presentación. El cartucho de Game Boy incluía un pequeño motor ‘rumble’ que consumía una batería AAA. Acercando de esta forma al jugador a la «sensación de una mesa pinball real.» Compatible con Game Boy clásico y Game Boy Color.

Pokémon Pinball mini

La consola con cartuchos intercambiables más pequeña de Nintendo –y quizás de la historia– recibió el segundo título pinball de la franquicia. Pokémon Pinball mini adaptó de manera monocromática y diferente el juego original en formato miniaturizado. No encontramos tableros fijos ni Pokédex sino 90 niveles de juego, repartidos entre un modo principal (70), contrarreloj (10) y puntaje (10).

Como eran escenarios más pequeños que en el juego de Game Boy, era necesario introducir la Poké Ball en determinados agujeros o alcanzar cierto puntaje para superarlos. Para empujar la esfera comenzamos con Diglett y mientras avanzamos por los niveles desbloqueamos a Pikachu, Clefairy, Wobbuffet y Poliwag. La consola Pokémon Mini poseía un ‘rumble’ integrado, la única portátil de Nintendo en incluirlo en el ‘hardware’. Curiosamente, el sistema también pedía una batería AAA como el cartucho de Game Boy.

Este juego igualmente fue desarrollado por Jupiter Corporation, fabricantes del podómetro/semimascota virtual Pokémon Pikachu y de la Game Boy Camera. La mini portátil –y sus juegos– pertenecen a la segunda generación y presentan Pokémon de Johto. Su último juego lanzado, Pokémon Breeder mini, es parte de la tercera generación.

Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire

El único Pokémon Pinball con el subtítulo de los RPG de su generación es también el último. La región de Hoenn recibió sus propias mesas de pinball inspiradas en los primeros juegos base para Game Boy Advance. Sus colores y gráficos eran más llamativos gracias a la consola de 32-bit. Sin embargo, como el cartucho no integraba ningún motor de vibración, se hizo énfasis en utilizarlo en Game Boy Player, el periférico para GameCube que permite jugar todos los títulos de GB/GBC/GBA en el televisor.

Gracias a esto y a los controles de GameCube, el ‘rumble’ era posible en Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire. Las mesas poseían más detalles que sus predecesores y los minijuegos se extendían a los legendarios Groudon, Kyogre y Rayquaza. Aparte de Kecleon y Dusclops, también en escenarios individuales. Completar la Pokédex regional de Hoenn era el objetivo principal. Para ello podíamos evolucionar los Pokémon capturados u obtenerlos de huevos, además del modo tradicional de captura.

‘Pokémon Pinball DS’

Entre las filtraciones de hace unos años e información recientemente liberada (vía DYKG?), sabemos que Fuse Games estaba a cargo de un factible ‘Pokémon Pinball: Diamond & Pearl’ o ‘Pokémon Pinball DS’. El extinto estudio estuvo desarrolló Mario Pinball Land para Game Boy Advance y Metroid Prime Pinball para DS, por lo que tenía experiencia en el género. Dicho juego correspondería a la fresca cuarta generación en la región de Sinnoh que había llegado a la portátil.

Tras completar Metroid Prime Pinball, Fuse hizo un demo de un nuevo Pokémon Pinball para proponer a The Pokémon Company y Nintendo. Dicho demo incluía tres mesas: Viaje, Ciudad/Pueblo y Gimnasio. El primer tablero representaba los campos de Sinnoh con plantas, matorrales y árboles. Su duración buscaba imitar el tiempo que los jugadores invertían en viajar de una ciudad o pueblo al otro.

A diferencia de los primeros Pokémon Pinball para Game Boy / Color y GBA, cuyo único objetivo era capturar y evolucionar Pokémon, en el juego de Fuse veríamos algo más cercano al modo historia. Si tomamos en cuenta que Metroid Prime Pinball hizo lo mismo por el juego de GameCube –con recolección de artefactos y jefes finales– ‘Pokémon Pinball DS’ seguiría la misma línea.

Los jugadores tendrían hasta una adaptación leve de batallas Pokémon, viajarían entre rutas a cada ciudad de Sinnoh y encontrarían diferentes Pokémon según el tablero, como era habitual. Si un Pokémon no lograba ser paralizado por la Poké Ball –usualmente tres veces– antes de su captura, podía recuperarse y escapar. Cuando en el tablero de viaje un temporizador llegaba a cero, el jugador llegaba a su destino urbano.

Las mesas de ciudades o pueblos serían más tradicionales. Mientras que en el tablero de Gimnasio los jugadores elegirían con qué Pokémon enfrentar a los líderes y aplicarían ventajas de tipo. En estas batallas, la mesa de pinball tendrían dos extremos y los Pokémon se ubicarían entre las aletas o ‘flippers’. Al completar vueltas en las rampas se podrían cargar los poderes del Pokémon y una vez insertada la Poké Ball en el agujero central, atacar al Pokémon rival hasta vencerlo.

Como es natural, Nintendo DS permitiría beneficios como el uso de las dos pantallas para desplegar los tableros en su totalidad. También usaría funciones táctiles al momento de capturar Pokémon, conexión Wi-Fi para batallas multijugador (como las de Gimnasio) y posiblemente incluiría el ‘Rumble Pak’ visto en Metroid Prime Pinball. Este se insertaba en la ranura GBA de Nintendo DS/Lite y e imitaba los golpes en las mesas de pinball.

A pesar del demo de Fuse Games, el proyecto no fue aprobado por Nintendo –quienes lo vieron con buenos ojos– y en 2009 el estudio casi termina en bancarrota, antes de ser reformado como Silverball Studios. Otros juegos de pinball no alcanzaron su fama como los hechos para Nintendo y en 2014 cerró operaciones.

La familia Pokémon Pinball.

¿Saldrán más juegos de Pokémon Pinball?

En este momento no hay un futuro claro para estos ‘spin-off’ de Pokémon y lo último de Jupiter Corporation fue el ‘free-to-play’ Pokémon Picross de 3DS en el 2015. Título que no se relaciona con el cancelado Pokémon Picross de Game Boy / Color que sí fue completado pero jamás lanzado (por lo menos no de forma oficial). Un tema para otro PokéFocus.

De haber tenido éxito ‘Pokémon Pinball DS’, muy seguramente habríamos visto los respectivos títulos de 5ta, 6ta, 7ma, 8va y hasta 9na generación. Sin embargo, la realidad es que es una difunta serie y Nintendo tampoco ha regresado al género pinball en sus franquicias propias.

Sería genial si tuviéramos la oportunidad de ver una nueva entrega de Pokémon Pinball en Nintendo Switch, tanto como New Pokémon Snap fue la segunda de su línea en la consola híbrida. En formato portable incluso nos gustaría usar la consola en modo vertical para así aprovechar las mesas de juego. Los sensores de movimiento en los mismos Joy-Con y su vibración HD, se podrían usar como ‘flippers’ en tiempo real.

Vale, no sabemos si lo harían así de jugable, pero ciertamente sería increíble. A veces solo necesitas la simpleza de un pinball.

