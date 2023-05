Zelda: Tears of the Kingdom – Cómo activar la autoconstrucción o generador de esquemas

La última habilidad de los Zonnan en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una de las más importantes y que tal vez pase desapercibida. La autoconstrucción o generador de esquemas –nombre en español latino– permite reconstruir automáticamente cualquiera de nuestras creaciones mecanizadas. Es necesario contar con los materiales, por supuesto, por lo demás resulta completamente útil.

Para activar la autoconstrucción o generador de esquemas en Zelda: Tears of the Kingdom debes contar con la paravela y la cámara de fotos. El escudo hyliano es opcional. Como necesitas dirigirte al subsuelo de Hyrule, preferiblemente contar con comidas preparadas, arcos, flechas y varias semillas luminosas. Hasta activar las raíces de luz bajo los santuarios, el subsuelo es un lugar muy oscuro y las semillas nuestras mejores aliadas.

Guía para activar el generador de esquemas o autoconstrucción en Zelda: Tears of the Kingdom

Hay dos formas para acceder a la habilidad del generador de esquemas o autoconstrucción en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Después de obtener la cámara de fotos en la tableta de Prunia y de activar algunas torres de mapeo en las regiones de Hyrule, es posible que Josha en el Fuerte vigía esté interesada en investigar los misterios del subsuelo. Dando paso a una misión que nos hará más fácil llegar hasta dicha habilidad.

El primer icono azul es la raíz Iausus, el objetivo es bajar hasta Uonit’aiam.

Sin embargo, si no queremos esperar podemos aventurarnos bajo nuestro propio riesgo en las profundidades de Hyrule y de igual forma dar con el generador de esquemas de los Zonnan. Al suroeste del Fuerte vigía en la pradera de Zyt, hay un santuario cuya raíz se llama Iausus. Esta raíz del subsuelo es la misma donde encontramos a Rotver antes de recibir la cámara de fotos. Así que para ingresar sigue los primeros pasos de dicha misión, en el abismo de la llanura de Hyrule cerca al santuario Ios’ini, cuya raíz es Ini’soi.

Desde la raíz Iausus en el subsuelo, debemos ir hacia el sur para activar la raíz Uonit’aiam, cuya superficie presenta el santuario Maia’tinou. Es un camino despejado pero necesitas iluminarlo disparando semillas o podrías perderte. Si nos guiamos por las estatuas como a la que Rotver nos pidió fotografiar, estas van señalando una ruta óptima.

Algunos enemigos y bases pueden presentar problemas entre tanta oscuridad, además de atacar y dejar corazones rotos que anulan la recuperación de energía, como tocar aura maligna. Es mejor evitarlos con sigilo o simplemente caminando a una distancia mesurada. En caso de corazones rotos, debes abandonar el subsuelo, consumir platos con flores ‘Solirio’ o acudir a una de las gigantescas raíces de luz que hayas activado en el subsuelo.

El aura maligna que abunda en el subsuelo es un inconveniente. Sin embargo, una manera de evitarla es encontrando y domando un Stalcaballo. Estos pueden recorrer todo el subsuelo en libertad ya que nunca entra la luz del sol (en BotW se desvanecían al amanecer). El aura maligna además no los afecta por obvias razones.

Desde la raíz Uonit’aiam, necesitas seguir con cuidado hacia el sur hasta activar la raíz Nouq’oiq. Esta se encuentra debajo de la Gran meseta de Hyrule donde Link despierta en Breath of the Wild. Entre el bosque de los espíritus y el bosque del tiempo. Si seguimos nuevamente hacia el sur llegaremos a nuestro objetivo: la Gran mina abandonada central (-0734, -1837, -0522).

La Gran mina abandonada central se ubica justo debajo del Templo del tiempo en la Gran meseta de Hyrule.

Veremos a un «grupo de investigación» hyliano en las ruinas y nos pedirán reactivar un Gólem ayudante. El brazo derecho de Link –o de Rauru, más bien– fácilmente revive al Gólem que nos desbloquea la habilidad de generador de esquemas o autoconstrucción.

Como tutorial, nos pedirán arreglar un vehículo y ensamblar otro con artefactos zonnan, utilizando la habilidad del generador de esquemas.

Posteriormente, el presunto «grupo de investigación» hyliano deja ver su verdadero rostro, son miembros del clan Yiga. Esto puede no ser una sorpresa, ya que en otra parte del subsuelo un campista camuflado también se revela como parte del clan Yiga. El líder del clan, maestro Kogg, aparece con sed de venganza hacia Link y Zelda. Acá da inicio una batalla de jefe.

Si te vencen en esta batalla contra Kogg, vuelves a aparecer en la entrada de la Gran mina abandonada central y de allí puedes ir a otro lado o teletransportarte, con el generador de esquemas intacto. Ahora bien, por motivos completistas y una buena recompensa vamos a derrotarlo.

En una arena circular el maestro Kogg conduce un vehículo con tecnología zonnan, cuya parte frontal es una tabla con picos. Tienes que correr para evitar ser atropellado y subir al vehículo para atacar a Kogg por la espalda. Usa todas las armas combinadas fuertes que tengas. Tras unos golpes Kogg desaparece con vehículo y todo para aparecer en otra parte de la arena. Después de repetir el patrón vencerás al líder de los Yiga. No es complicado.

Una vez derrotado, el clan Yiga parte hacia la mina abandonada del suroeste.

Como recompensa por derrotar a Kogg, obtienes un Megacristal energético zonnan, que equivale a 100 cristales de zonnanio. Estos se pueden usar para expandir la vida útil de la batería portátil. Un Gólem ayudante además te otorga el Grabado esquemático, una tabla de piedra con diseños de vehículos de los Zonnan para ensamblar con el generador de esquemas.

Ahora sí Link tiene el brazo de Rauru en su máximo esplendor de habilidades. Puedes disponerte a construir lo que quieras, seguir todas las misiones y explorar hasta el último rincón de Hyrule. No solo la superficie, recuerda que el subsuelo y el cielo son los límites.

