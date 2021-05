Crunchyroll: el doblaje latino de los ‘anime’ de primavera (2021)

Hay muchas razones por las cuales Crunchyroll es uno de los servicios de ‘streaming’ de ‘anime’ más populares. Una buena razón es su extensa biblioteca de series, desde clásicas hasta las más actuales. Sin embargo, Crunchyroll ha resaltado en los últimos años por su iniciativa de localizar ‘anime’ invirtiendo en el doblaje latino. Por ejemplo, tanto Jujutsu Kaisen como Black Clover gozaron de este tratamiento. Por fortuna, incluso tras ser comprado por Sony, Crunchyroll continúa invirtiendo en el doblaje latino.

A través de su página oficial, Crunchyroll ha dado a conocer los ‘anime’ de primavera (2021) que pronto serán localizados con un doblaje en español latino. A continuación se especificará la fecha de estreno de la versión doblada y listarán los actores de voz involucrados.

Tokyo Revengers

¿Cuándo se estrenará Tokyo Revengers con doblaje latino?

El episodio 1 de Tokyo Revengers con doblaje latino se emitirá el próximo 29 de mayo. Cada sábado se estrenará un nuevo episodio de Tokyo Revengers con doblaje latino.

¿Quiénes están detrás del doblaje latino de Tokyo Revengers?

Takemichi Hanagaki será interpretado por Diego Becerril, conocido por dar voz a Makoto Edamura en El gran farsante y Goh en Viajes Pokémon .

será interpretado por Diego Becerril, conocido por dar voz a Makoto Edamura en y Goh en . Manjiro «Mikey» Sano será interpretado por Emilio Treviño, conocido por dar voz a Kyabe en Dragon Ball Super y Akira Fudo en Devilman Crybaby.

será interpretado por Emilio Treviño, conocido por dar voz a Kyabe en y Akira Fudo en Devilman Crybaby. Ken «Draken» Ryuguji será interpretado por Victor Ruiz, conocido por dar voz a Saitama en One Punch Man y Megumi Fushiguro en Jujutsu Kaisen.

To Your Eternity

¿Cuándo se estrenará To Your Eternity con doblaje latino?

El episodio 1 de To Your Eternity con doblaje latino se emitirá el próximo 31 de mayo. Cada lunes se estrenará un nuevo episodio de To Your Eternity con doblaje latino.

¿Quiénes están detrás del doblaje latino de To Your Eternity?

Fushi/Inmo será interpretado por José Luis Piedra, conocido por dar voz a Zenitsu Agatsuma en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Giorno Giovanna en JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind.

I’ve Been Killing Slimes for 300 Years

¿Cuándo se estrenará I’ve Been Killing Slimes for 300 Years con doblaje latino?

El episodio 1 de I’ve Been Killing Slimes for 300 Years con doblaje latino se emitirá el próximo 29 de mayo. Cada sábado se estrenará un nuevo episodio doblado al español latino.

¿Quiénes están detrás del doblaje latino de I’ve Been Killing Slimes for 300 Years?

Azuza será interpretada por Alicia Velez, conocida por dar voz a Noelle Silva en Black Clover y Nero Claudius en Fate/Extra Last Encore.

será interpretada por Alicia Velez, conocida por dar voz a Noelle Silva en y Nero Claudius en Fate/Extra Last Encore. Laika será interpretada por Zoe Ivana Mora, conocida por dar voz a Alice Williams en Detroit Become Human .

será interpretada por Zoe Ivana Mora, conocida por dar voz a Alice Williams en . Halkara será interpretada por Mildred Barrera, conocida por dar voz a la enfermera Joy en la franquicia Pokémon y Renka en Kenichi .

será interpretada por Mildred Barrera, conocida por dar voz a la enfermera Joy en la franquicia y Renka en . Falfa será interpretada por Verania Ortiz, conocida por dar voz a Serena en Pokémon XY y Beatrice en Re:Zero -Starting Life in Another World- .

será interpretada por Verania Ortiz, conocida por dar voz a Serena en Pokémon XY y Beatrice en . Shalsha será interpretada por Susana Moreno, conocida por dar voz a Mimosa Vermillion en Black Clover y Mirai Shishio en Dr. Stone.

86 EIGHTY-SIX

¿Cuándo se estrenará 86 EIGHTY-SIX con doblaje latino?

El episodio 1 de 86 EIGHTY-SIX con doblaje latino se emitirá el próximo 19 de junio. Cada sábado se estrenará un nuevo episodio de 86 EIGHTY-SIX con doblaje latino.

¿Quiénes están detrás del doblaje latino de 86 EIGHTY-SIX?

Shinei Nouzen será interpretado por Alberto Bernal, conocido por dar voz a Asta en Black Clover y Miles Morales en Spider-Man / Spider-Man: Miles Morales .

será interpretado por Alberto Bernal, conocido por dar voz a Asta en y Miles Morales en / . Vladilena Milizé será interpretada por Fernanda Ornelas, conocida por dar voz a Matsuri Tendō en 7SEEDS y Migi en Aggretsuko .

será interpretada por Fernanda Ornelas, conocida por dar voz a Matsuri Tendō en 7SEEDS y Migi en . Raiden Shuga será interpretado por Luis Navarro, conocido por dar voz a Genzō Wakabayashi en Captain Tsubasa: La leyenda regresa y Barry Allen / Flash en el Arrowverso .

será interpretado por Luis Navarro, conocido por dar voz a Genzō Wakabayashi en Captain Tsubasa: La leyenda regresa y Barry Allen / Flash en el . Anju Emma será interpretada por Romina Marroquín, conocida por dar voz a Kasumi Miwa en Jujutsu Kaisen y Judy Hopps en Zootopia .

será interpretada por Romina Marroquín, conocida por dar voz a Kasumi Miwa en y Judy Hopps en . Kurena Kukumila será interpretada por Amanda Hinojosa, conocida por dar voz a Zofia en Attack on Titan y Xanastaku en Onyx Equinox .

será interpretada por Amanda Hinojosa, conocida por dar voz a Zofia en y Xanastaku en . Theoto Rikka será interpretado por Angel Ivan Rodriguez, conocido por dar voz a Seth en Radiant y Toge Inumaki en Jujutsu Kaisen .

será interpretado por Angel Ivan Rodriguez, conocido por dar voz a Seth en Radiant y Toge Inumaki en . Daiya Iruma será interpretado por Rodrigo Acevedo, conocido por dar voz a Sabo en One Piece Gold y Sr. Clarke en Stranger Things.

That Time I Got Reincarnated as a Slime

¿Cuándo se estrenará That Time I Got Reincarnated as a Slime con doblaje latino?

La primera temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime y sus primeras 5 OVA estarán disponibles a partir del próximo 25 de agosto con doblaje latino.

¿Quiénes están detrás del doblaje latino de That Time I Got Reincarnated as a Slime?

Re:Zero -Starting Life in Another World- (temporada 2)

¿Cuándo se estrenará Re:Zero con doblaje latino?

La primera parte de la segunda temporada de Re:ZERO -Starting Life in Another World- y sus OVA estarán disponibles a partir del próximo 21 de julio con doblaje latino. La segunda parte de la temporada 2 de Re:Zero podrá verse con doblaje latino desde el próximo 4 de agosto.

¿Quiénes están detrás del doblaje latino de Re:Zero?

Ricardo Bautista reinterpretará su rol como Subaru .

. Lupita Leal reinterpretará su rol como Emilia .

. Alondra Hidalgo reinterpretará su rol como Rem .

. Rosalinda Marquez reinterpretará su rol como Ram .

. Verania Ortiz reinterpretará su rol como Beatrice .

. Betzabé Jara reinterpretará su rol como Puck .

. Nacho Rodríguez reinterpretará su rol como Roswaal.

The Rising of the Shield Hero

¿Cuándo se estrenará The Rising of the Shield Hero con doblaje latino?

Por el momento no hay una fecha de estreno.

¿Quiénes están detrás del doblaje latino de The Rising of the Shield Hero?

Fuente: página oficial de Crunchyroll