Cómo jugar Pokémon Scarlet / Violet: The Indigo Disk

La actualización 3.0.0 de Pokémon Scarlet / Violet ya está disponible en Nintendo Switch y con ella la Parte 2 de The Hidden Treasure of Area Zero. El DLC de Scarlet / Violet introduce The Indigo Disk, tras la primera parte The Teal Mask el pasado mes de septiembre. Después de la excursión a la Isla Kitakami, visitaremos la Academia Arándano para explorar diferentes biomas y atrapar más Pokémon no disponibles en Paldea.

Antes de alistar las maletas para viajar a la Academia Arándano hay un par de cosas que necesitas recordar. Algunos Pokémon adicionales pueden aparecer en modalidades local y ‘online’ del juego base, gracias a la nueva actualización. Sin embargo, el contenido mayor se encuentra disponible para quienes hayan adquirido el DLC pago de Pokémon Scarlet / Violet.

Cómo viajar de Paldea a Terrarium en Pokémon Scarlet / Violet

Si ya tienes Pokémon Scarlet / Violet, puedes adquirir el Pase de expansión desde el mismo juego o en la eShop de Switch. Al pagar por The Hidden Treasure of Area Zero, ya sea en Scarlet o Violet, tienes acceso a las dos partes del DLC: The Teal Mask y The Indigo Disk. Esta última ya está disponible para todos quienes adquieran el Pase de expansión de Scarlet / Violet.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que para jugar el contenido descargable The Indigo Disk, debes antes haber:

– Completado la historia principal de Scarlet / Violet.

– Visitado y resuelto el evento del Área Cero.

– Completado el torneo del posjuego en la Academia Naranja / Uva.

– Completado la historia de la Parte 1 del DLC The Hidden Treasure of Area Zero: The Teal Mask.

Los eventos en The Indigo Disk continúan y dan cierre a los de The Teal Mask. Sus historias están conectadas y no puedes simplemente arrancar la Parte 2 sin pasar por la Parte 1.

Cuando ya hayas avanzado lo suficiente en la historia de The Indigo Disk, podrás hacer viaje rápido entre Paldea, Kitakami y Terrarium, donde están los biomas explorables de la Academia Arándano. Con L y R en la pantalla de mapa de Scarlet / Violet puedes cambiar entre las tres regiones.

¡Buen viaje y capturas en el cierre de la región de Paldea!

