[PokéFocus] Pokémon Kart: un potencial juego de carreras sin explotar

Bienvenidos al ‘Especial Ruta 27’ de PokéFocus, en el que celebramos los 27 años de Pokémon que se cumplen el 27 de febrero del 2023. Este número de ruta también es el que une a las regiones de Kanto y Johto por un nuevo comienzo. Así que nos parece apropiado. Los juegos que repasamos pueden ser de cualquiera de las ocho generaciones previas de Pokémon.

La segunda mitad de los noventa se caracterizó por la fiebre de los juegos go-karts o de carreras más casuales, impulsados por el fontanero favorito de todos. Juegos como Mario Kart 64, Diddy Kong Racing y Crash Team Racing (inspirado en el anterior), fueron los líderes de los salones multijugadores de la época. Prácticamente todas las compañías se subieron a bordo de los pequeños vehículos y lanzaron a sus propiedades a correr.

Vimos a Mickey y sus amigos de Disney, a los juguetes de Toy Story, a la familia Pac-Man, a los personajes de Final Fantasy, a los de Shrek, a los Looney Tunes, a los de Digimon… ¿Digimon? Sí, hasta ellos se lanzaron a la pista de alocadas carreras, entre muchos otros. Extrañamente, nunca pasó lo mismo con Pokémon durante esa época dorada hasta mediados de los dos mil. Nintendo ni siquiera se esforzó, pues Mario Kart, F-Zero y Diddy Kong Racing ya cubrían esos espacios.

PokéPark Wii: Pikachu’s Adventure

Un juego de ‘karts’ protagonizado por las criaturas de Pokémon habría sido sin dudarlo un éxito inmediato. También predecible a la fiebre del género y los monstruos de bolsillo. The Pokémon Company ya había permitido que los ‘spin-off’ tomaran su propio camino. Por ejemplo, HAL Laboratory incluyó minijuegos en Pokémon Stadium que recordaban a los de Mario Party. Dos de esos minijuegos consistían en cortas carreras de atletismo entre cuatro Rattata y Donphan, una pequeña muestra del potencial.

Pokémon Race Mini

Antes de siquiera pensar en un probable ‘Pokémon Kart’, fue la miniaturizada portátil de Pokémon la que propuso unirse al género. Jupiter Corporation tomó a Pikachu, la inefable imagen de la franquicia, para que los jugadores compitieran con el mismo en sencillas carreras horizontales. Las limitaciones de Pokémon Race Mini hacían de este un juego monocromático con pistas de leve variedad.

Aún así, resultaba entretenido y tenía su encanto para el reducido empaque en el que estaba desarrollado. Este exclusivo japonés de 2002 fue uno de los juegos de Pokémon Mini que no llegaron a Occidente. A diferencia de otro juego del que ya hablamos como Pokémon Pinball Mini, siguiendo la tendencia de expandir la franquicia sin arriesgar mucho presupuesto. Lamentablemente, fueron ideas de una sola ocasión.

Pokémon Dash

Su sucesor espiritual llegaría con el entonces novedoso Nintendo DS. Para esto hay que entender el estado de la exitosa consola en 2004. GameCube y Game Boy Advance apenas llevaban tres años en el mercado cuando Nintendo lanzó DS, que no buscaba competir o reemplazar las otras dos consolas sino servir de puente. La pantalla táctil –resistiva– para diciembre del 2004 era un lujo en los videojuegos y Nintendo aprovechó eso. Estirando a Pikachu como a Mario en Super Mario 64.

Uno de los demos mostrados con la portátil en E3 2004 fue ‘Pikachu: DS Tech Demo’, inspirado en Hey You, Pikachu! y Pokémon Channel. No propiamente mascota virtual sino para demostrar la capacidad del micrófono y las funciones táctiles de DS. Esto se adaptaría después en la pantalla de inicio de Pokémon Dash, formalmente el primer juego de «carreras» en una consola mayor de Nintendo. Este experimento de Ambrella no fue del todo bien recibido.

Parecía un sucesor espiritual de Pokémon Race Mini, en el sentido que solo se podía controlar a Pikachu y los Pokémon acertadamente no manejaban vehículos. Sin embargo, las carreras se jugaban con vista cenital o de pájaro, raspando la pantalla táctil con el ‘stylus’. Decimos «raspando» porque eso era lo que resultaba al jugar mucho Pokémon Dash. El continuo desliz del lápiz en la pantalla táctil del DS podía dejar fácilmente rayones imposibles de quitar. A menos que utilizaras un protector, que también se rayaba.

No poder controlar con las flechas al único Pokémon jugable ciertamente fue una desventaja para Pokémon Dash. Además de eso y la poco convencional cámara, no habían pistas demarcadas sino rutas repartidas entre islas. El objetivo era avanzar de marcador a marcador y flotar de isla en isla hasta llegar a la meta. Lejos de ser un ‘Pokémon Kart’ o ‘Pokémon Racing’, como los seguidores de Pokémon esperaron tras su anuncio y lanzamiento a finales del 2004.

Una mecánica a rescatar eran hasta 420 carreras especiales activadas por cualquiera de los juegos de tercera generación de Pokémon para Game Boy Advance. Una por cada ‘sprite’ de Pokémon podía habilitarse al insertar dichos cartuchos en la ranura GBA de Nintendo DS. Aparte de eso y de ser el debut de Munchlax, Pokémon Dash no es uno de los ‘spin-off’ para recomendar en la franquicia.

¿Por qué no existe un ‘Pokémon Kart’?

La pregunta del millón. Como ya mencionamos, si The Pokémon Company nunca delegó la creación de un ‘Pokémon Kart’ –a pesar de la popularidad de ambas palabras– es por lo raro que eso se vería, incluso en el mundo de los Pokémon. Podemos ver a los monstruos de bolsillo compitiendo entre sí, en carreras con sus propias habilidades orgánicas, pero no manejando go-karts. De ahí los dos primeros experimentos ya citados.

Pokémon Team Turbo

Hubo un título de muy bajo presupuesto para PC, desarrollado por ImaginEngine con una pésima calidad gráfica y una jugabilidad no superior. Pokémon Team Turbo ponía a las criaturas en cápsulas y solo hacía uso de sus ‘sprites’ de tercera generación en lentas competencias ausentes de velocidad. También arrojaba otros minijuegos de palabras que nada tenían que ver. A pesar de su existencia, es lo más cercano que ha estado la franquicia de tener un ‘Pokémon Kart’.

Otras pruebas de atletismo se dieron en PokéPark Wii: Pikachu’s Adventure (tipo 100 metros planos) y en los ‘remakes’ Pokémon HeartGold / SoulSilver (salto de vallas) a través del Pokéathlon, o los Olímpicos Pokémon. Un aporte coherente dentro de la franquicia porque son los mismos Pokémon quienes de nuevo usan sus cuerpos para competir. Pero no dejan de ser buenos agregados sin mayores repercusiones, como los minijuegos en los dos Pokémon Stadium.

Una opción alterna, tal y como nos ha enseñado Super Smash Bros., es que no necesita ser un juego bajo el título de Pokémon para tener una fuerte participación de Pokémon.

Qué pasaría si Mario Kart 9…

Masahiro Sakurai tuvo carta abierta para introducir a Pikachu y Jigglypuff en el primer Super Smash Bros. y más Pokémon en sus secuelas. El contenido de Pokémon en Super Smash Bros. Ultimate es titánico, a pesar de la enorme cantidad de invitados de otras series. Rumores van y vienen que Nintendo busca ir un paso más allá con el futuro y factible Mario Kart 9. Verán, Mario Kart 8 Deluxe es solo una adaptación de Wii U expandida gracias al Pase de pistas extras. Nintendo Switch no tiene su Mario Kart propio, tanto como Tears of the Kingdom será su primer The Legend of Zelda no ‘remake’.

Chismes de pasillo, de los que no podemos dar fe y simplemente cumplimos con informar, aseguran que Nintendo pensaría en un enfoque tipo Smash para Mario Kart 9. Con esto no queremos decir que todos y cada uno de los personajes jugables de Super Smash Bros. Ultimate dejarían las peleas a favor de las ruedas. Pero pensemos en las propiedades primarias y no suena descabellado, mas cuando Link ya compite contra Mario en las pistas. Aunque Pokémon no sea propiamente de Nintendo, tenemos toda la posibilidad de ver a Pikachu y compañía competir a bordo de go-karts contra el Reino Champiñón.

‘Pokémon Kart’ podría ser una más que cercana realidad gracias al futuro Mario Kart 9. Solo esperamos que el juego más vendido de Nintendo expanda sus horizontes a otras franquicias de la Gran N y The Pokémon Company.

