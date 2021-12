SNK ha revelado, durante la ceremonia de The Game Awards 2021, el tráiler de personaje número 36 de The King of Fighters XV. Este nuevo adelanto de KOF XV, trae a uno de los personajes más recordados por los fanáticos del juego de pelea insignia de SNK de nuevo a la batalla, pero con un nuevo nombre. Krohnen, el tercer rediseño de K’9999 (o Nameless para los que han jugado KOF 2002 UM), es el personaje número 36 de The King of Fighters XV.

¿Quién es Krohnen?

Para aquellos que se preguntan quién es Krohnen, debemos decirles que él no es necesariamente un nuevo personaje en la franquicia KOF que debuta en The King of Fighters XV. Lo que si les podemos asegurar es que Krohnen es el tercer rediseño de un personaje creado por Eolith llamado K’9999, el cual debuto en el videojuego The King of Fighters 2001. Toda la historia sobre quién es K’9999, el personaje en el que se basa Krohnen de KOF XV, la encuentran en el siguiente enlace.

¿Cuándo sale la segunda beta abierta de KOF XV?

Adicionalmente, el tráiler de Krohnen en The Game Awards reveló cuándo sale la segunda beta abierta de KOF XV. A continuación, les diremos los horarios, en los cuales estará disponible la segunda beta abierta de KOF XV en Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica. La segunda beta abierta de The King of Fighters (KOF) XV estará disponible a partir del viernes 17 de diciembre a las 10:00 pm en Colombia y Perú hasta el lunes 20 de diciembre a las 10:00 am. En México se podrá acceder a la beta abierta de KOF XV desde el 17 a las 9:00 PM. Los jugadores de Chile y Argentina podrán descargar la beta abierta de KOF XV desde las 00:00 am del 18 de diciembre hasta el mediodía del lunes 20 de diciembre.

¿Qué personajes estarán disponibles en la segunda beta abierta de KOF XV?

La segunda beta abierta de The King of Fighters XV, le permitira a los jugadores jugar con ocho (8) personajes, todos ellos distintos a los de la anterior beta abierta y a los vistos en la demo de Tokyo Game Show 2021. Adicionalmente, The King of Fighters XV cuenta con ‘netcode’ del tipo ‘rollback’ basado en GGPO, el cual se pudo disfrutar en el anterior periodo de prueba.

Personajes disponibles en la segunda beta abierta de KOF XV:

¿Otros personajes de KOF XV que han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020 y 2021, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Es así que nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

¿Qué modos de juego estarán disponibles en la segunda beta abierta de KOF XV?

Las personas que participen en la segunda beta abierta de KOF XV podrán acceder a varios modos de juego como enfrentamientos casuales (‘casual match’), salas de juego en línea (‘online rooms’) y el modo entrenamiento (‘training mode’). Estos estarán disponibles desde el 17 hasta el 20 de diciembre en la mañana.

¿Dónde puedo descargar la beta abierta de The King of Fighters XV?

Si se preguntan dónde pueden descargar la segunda beta abierta de KOF XV, les comentamos que la beta abierta de The King of Fighters XV ya está disponible en la tienda en línea de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku.

Fuente: canal oficial de SNK en YouTube