The Last of Us (serie HBO), episodio 8: el que come mi carne

El ‘flashback’ DLC en el episodio 7 de The Last of Us da paso a la continuación directa del episodio 6, según la historia del juego. Nos acercamos al final de la primera temporada y esto quiere decir que efectivamente, la serie de HBO empatará con el desenlace del primer juego de TLoU. En el episodio 8 de The Last of Us no hay diversificaciones notables frente a los eventos narrados en el título de Naughty Dog, sin embargo sí hay un poco de trasfondo para su «villano de la semana».

En este posapocalipsis cordyceps es difícil definir la palabra villano. Ya hemos dicho que Joel no es un buen hombre y que bajo la comprensible pero exagerada excusa de supervivencia y protección de Ellie, ha cometido varias atrocidades. Todavía recuperándose de la perforación sufrida en la Universidad de Colorado del Este, Joel no tiene mucha participación tanto como Ellie. La joven ha aprendido a cazar y defenderse durante el invierno, no con arco de flechas pero sí con un rifle francotirador.

En una de sus salidas cazando un venado, Ellie se cruza con David (Scott Shepherd) y James (Troy Baker, voz de Joel en los juegos), dos sujetos que hacen parte de una comunidad religiosa con oscuros antecedentes. David era profesor en el mundo previo al brote. La nueva realidad lo convirtió en predicador, uno que por necesidad de proveer a su gente se toma literalmente lo escrito en Juan 6, versículos 53-57.

Cuando conoce a Ellie, David se muestra amable y comprensivo. Incluso le provee medicina –a cambio del venado– para combatir la infección que sufre Joel por su herida. Esto, sin embargo, es una fachada con intenciones menos santas. Las historias de posapocalipsis zombis mezcladas con fanáticos religiosos no son nuevas. La propia The Walking Dead tiene sus versiones y un autoproclamado santuario muy similar: Terminus. La pequeña comunidad de David comparte con Terminus una característica primaria, pero solo su líder y algunos de sus hombres cercanos conocen la verdad.

Ellie consigue escapar y al día siguiente es rastreada hasta el lugar donde se oculta con Joel. Decide alejarse en caballo para distraer a David y sus hombres mientras el malherido Joel queda solo con un cuchillo para defenderse. Dada la gravedad de la situación de Joel, tanto el juego como la serie no hacen mucho énfasis en lo complejo que sería moverse así para un hombre de avanzada edad. En el juego, Joel es una maquina asesina cuyo combustible es la búsqueda de Ellie en el resort de Lakeside. En la serie, tiene problemas con un primer asaltante pero después se le ve torturando sin mucho esfuerzo. Ese verdugo es Joel.

Ellie es capturada por los hombres de David y llevada hasta su resguardo. Mientras está cautiva se da cuenta de la canibalística realidad de dicha comunidad. David es un sujeto trastornado que ve en el brote cordyceps una forma de ejercer «violencia con amor». Insiste en ofrecerle un lugar a su lado, donde pueda protegerla de los males exteriores y hasta liderar. Ellie, que no es nada estúpida, aprovecha esto para bajar su guardia y romperle un dedo. Lo que también incita la ira de David y procede a prepararla como el próximo plato fuerte para su ingenuo pueblo.

Esta organización cultista guiada bajo la luz de David es una analogía a otros tantos grupos que usan el mismo método de la palabra del amor para cometer actos de dudosa moralidad. El descenso a la locura caníbal es propia de una humanidad hambrienta en medio del caos. Mas su reflejo indirectamente señala lo que muchos de estos grupos pueden llegar a hacer, metafóricamente hablando, para vender una falsa verdad y que su gente ‘coma’ entero sin siquiera cuestionarse lo que sus líderes predican.

Ellie escapa de su prisión acabando con el ‘Joel del juego’ de forma explícita, aunque pronto es encerrada por David en un comedor del resort. En TLoU, se puede decir que este es el punto donde Ellie pierde parte de la poca inocencia que aún poseía. Lo sucedido con Riley fue duro, pero no al nivel de su enfrentamiento con David. TLoU Part II nos deja ver una Ellie impulsada por la venganza y el odio, pero toda esa oscuridad brotó como el mismo hongo desde este momento.

Una línea de dialogo de David deja entrever que el profesor de otra época además era un abusador. Ellie desata su máximo grado de supervivencia y acuchilla tantas veces a su inquisidor, que resulta en una escena muy difícil de ver. Aun cuando la cámara solo enfoque a Bella Ramsey. La actriz a su vez despliega toda su capacidad histriónica en el que prácticamente es el punto más fuerte y delicado para el personaje de Ellie en esta primera parte.

A diferencia del juego, Joel no detiene a Ellie en el acto sino que la encuentra hasta después para calmarla. Fuera de cámara Joel acabó con todos los hombres de David en su sed de venganza. Ellie y Joel no son tan diferentes después de todo. Nuestros dos protagonistas ya están muy lejos del bien y la supervivencia, sin que esto justifique a sus opresores. Solo nos queda un episodio con la última interrogante moral para Joel y la expansión a la historia sobre la madre de Ellie. Quien apropiadamente interpreta en la serie la misma Ellie del juego. 🍄

Contenidos de The Last of Us