The Last of Us (serie HBO), episodio 9 -final de temporada-: la ilusión en el poder de elección

Un desenlace traumático para Ellie en el episodio 8 de The Last of Us, nos dejó preparados para lo que los jugadores bien sabían que venía. En el final de la primera temporada de The Last of Us, la serie de HBO va a la fija con el episodio 9. No hay desviaciones con respecto al juego. Tampoco cambios significativos ni un abrebocas de lo que esperamos en el futuro. Puede ser que HBO planeara una sola temporada y anunciaran la siguiente gracias a la amplia recepción de sus primeros episodios.

Siguiendo el buen ejemplo de dichos primeros episodios, en el final recibimos una introducción a modo de ‘flashback’ con Anna, la madre de Ellie. Admitimos que suena muy extraño escuchar la voz de Ashley Johnson –la Ellie original– con dolores de parto. Aún así encaja a la perfección que escogieran a la actriz para darle un trasfondo al nacimiento de nuestra querida Ellie. Aprendemos que Marlene y Anna eran amigas de toda la vida, de ahí su responsabilidad con Ellie.

Una teoría sugiere que la inmunidad de Ellie se debe a la mordida que sufre la madre antes de dar a luz a la bebé. En el episodio podemos ver que una infectada corredora ataca a Anna después de romper fuente. En medio del forcejeo es mordida y Ellie nace, después de eso es que la madre corta el cordón umbilical pero es demasiado tarde. Esto es lo que Anna le oculta a Marlene y decide mentirle para mantener con vida a Ellie. Esos pequeños segundos de madre infectada e hija recién nacida fueron vitales para la inmunidad de Ellie.

Marlene por supuesto desconocía esto y Ellie creció como huérfana en la zona de cuarentena de FEDRA sin sospecharlo. Solo cuando es mordida junto a Riley es que descubre su inmunidad. Una diferente cepa del hongo cordyceps se hospeda en su cerebro de forma no letal. Esta cepa actúa de agente repelente frente al cordyceps tradicional, previniendo el contagio por mordida o zarcillos. Por esto es que la única forma de conseguir una vacuna es abriendo el craneo de Ellie. Su sacrificio es necesario para la esperanza global.

En su camino a encontrar a las Luciérnagas en el hospital de Salt Lake City y sin conocer este destino, Ellie se muestra taciturna como nunca lo había sido. Por su parte, Joel intenta animarla sin mayor éxito. Solo cuando Ellie divisa una jirafa por primera vez en su vida es que su estado de ánimo cambia por completo. Es una escena emotiva como en el mismo juego, aún queda belleza en este arrasado mundo. Creando dudas en su interior, Joel le pregunta a Ellie si está segura de proseguir. Sabe que se arriesga a perderla, pero el futuro depende de ella.

O quizás no y somos testigos una vez más de la ilusión que yace en el poder de la elección. Joel ya puede hablar abiertamente de su hija Sarah con Ellie, ambos se muestran más sinceros y cercanos de forma filial. Ella le comenta cómo tal vez sea verdad que el tiempo lo cura todo. La verdad es diferente para Joel: el tiempo no sanó sus heridas, fue Ellie. Sabe que no puede arriesgarse a perder otra hija, no importa si la decisión que tome sea llevada por el egoísmo. Su vida vale más que la de toda la civilización sobreviviente.

Ciertamente no es una elección fácil. Cuando son capturados por las Luciérnagas, Marlene le cuenta a Joel lo que en verdad le sucederá a Ellie. Joel no se lo esperaba y desde antes tiene muy claro que Ellie dejó de ser una carga. Que tanta lucha para llegar allí no podía ser por nada, como dijo Ellie. El hombre bueno que creíamos conocer vuelve a desvanecerse para desatar al «ángel vengador» que habita en Joel. Tanto en el juego como en la serie, equivale a una masacre de soldados de las Luciérnagas.

En la sala de cirugía la escena transcurre igual pero con menos dudas. Joel dispara al doctor y se lleva a Ellie del hospital. Quienes han jugado TLoU Part II conocen que el trasfondo de esta escena es más importante. Las decisiones que tomamos realmente pesan y en ocasiones son las que separan la vida de la muerte. Como detalle curioso, según los créditos una de las enfermeras es interpretada por Laura Bailey. Esta reconocida actriz de voz da vida a Abby, un personaje protagónico en TLoU Part II. La escena escogida tampoco fue al azar.

¿Veremos a Laura en la segunda temporada? Eso esperamos, quizás en un cameo como los de Troy Baker y Ashley Johnson. La serie termina del mismo modo que el juego, con Joel escapando de Salt Lake City para vivir con Ellie en Wyoming, junto a su hermano Tommy. Esto requiere mentirle a Ellie sobre lo sucedido con las Luciérnagas. Para no dejar cabos sueltos, Joel acabó con todas ellas. En realidad, no con todas, de eso dependen los eventos de la segunda parte del juego.

Ignoramos si la segunda temporada de The Last of Us tomará la misma ruta del juego de 2020, en cuyo caso necesitaría una Ellie más adulta. Aún cuando Bella Ramsey tiene 19 años, se ajusta como la Ellie de la primera parte, no tanto como la del segundo juego. Dudamos que hagan un cambio de actriz, ciertamente es un reto lo que sigue y su adaptación no es tan recta. Esta primera temporada dejó momentos bien trasladados pero otros tantos a medio cocinar.

Cuesta pensar que hasta una cadena como HBO debe medirse en su presupuesto en el caso de los infectados. De estos y de escenas de acción faltaron unos cuantos para ser una adaptación fiel. Son dos productos independientes para analizar, pero con seguridad podemos afirmar que se necesita del juego para experimentar mejor la travesía de The Last of Us. La serie es una adaptación decente y con buenas actuaciones de Pascal y Ramsey, mas no alcanza el nivel de la historia creada por Neil Druckmann para Naughty Dog.

Los jugadores siempre sueñan con ver sus juegos favoritos convertidos en películas o series, cuando quizás lo que quieren ver siempre ha estado ahí en sus pantallas interactivas. 🦒

Contenidos de The Last of Us