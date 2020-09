Presentamos los juegos ‘Elegidos por el Editor’

En GamerFocus siempre estamos buscando formas de resaltar aquellos juegos que merecen reconocimiento y que, de una u otra forma, pueden haber pasado desapercibidos por los jugadores a pesar del despliegue mediático. Sin importar si son modernos o antiguos, nunca es tarde para darle oportunidad a aquellos títulos que en verdad la merecen.

Es por eso que a partir de este momento –y de forma retroactiva– impulsamos los juegos ‘Elegidos por el Editor’, un premio especialmente otorgado a títulos reseñados en GamerFocus, sean triple A o independientes, sin importar el género ni el puntaje recibido en la misma reseña. Porque como diría el poeta, ahí está el detalle.

Cuando hablamos de puntajes en una escala establecida que va de 4 a 10 con decimales incluidos, es importante tener en cuenta nuestros lineamientos internos al momento de calificar las reseñas. De esta manera, es muy probable que juegos por encima de 9 reciban el reconocimiento de ‘Elegido por el Editor’, pero también que títulos con puntaje inferior sean seleccionados, esto porque no ocurre por una sola voz sino tras haber sido propuesto por el redactor de la reseña y votado por el consejo editorial de GamerFocus.

¿Existe la posibilidad que un juego calificado con 5.0 sea ‘Elegido por el Editor’? Dentro del marco explicado, si, es posible, postulable, pero altamente improbable que consiga los votos necesarios. Así que no te preocupes, no son elecciones fortuitas, pero si es importante saber que el puntaje no lo es todo para ser elegido por el editor.

Los elegidos reciben una nueva portada en su correspondiente reseña con la medalla que los identifica:

Para dar inicio a este sistema y hacerlo de forma retroactiva con los lanzamientos del primer semestre de 2020, después de una votación interna con otros juegos como candidatos, los primeros elegidos son Persona 5 Royal y Resident Evil 3 [Remake].

¡Felicitaciones a los Ladrones Fantasma y a Jill «sandwich» Valentine!

Mantente pendiente de GamerFocus para estar al día con noticias, reseñas, reportajes y opinión sobre la industria de los videojuegos. También recibimos con todo gusto tus comentarios, sugerencias y quejas.