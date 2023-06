Zelda: Tears of the Kingdom – Mejora la tableta de Prunia con Sensor de santuarios, Senda del héroe y Sensor enciclopédico

Obtener la tableta de Prunia, activar la cámara de fotos y el generador de esquemas es solo el comienzo. Después de cumplir por lo menos una de las cuatro misiones regionales encargadas por Prunia (Orni, Goron, Zora, Gerudo) –donde se encuentran los calabozos principales–, vuelve al Fuerte vigía para hablar con Rotver. Tras arreglar el globo aerostático del creador de la tableta de Prunia, este tomará rumbo a su laboratorio en Necluda.

Deberás dirigirte a la aldea Hatelia al oriente de la región Necluda. Este es el lugar más apacible de todo Hyrule en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Por algo es donde Link vivía hace 100 años y donde tuvo que volver a comprar su propia casa durante BotW. Para colmo, su casa ahora es propiedad de Zelda. Esto ha dado a ciertas teorías sobre TotK que ubican a Link y Zelda en una relación sentimental, más que de princesa y guardia personal.

¿Una monarquía tiránica o la nueva pareja de Link?

Volviendo a Hatelia, tienes que subir hasta el laboratorio de Rotver en la colina. El globo aerostático en la entrada quiere decir que Rotver ya se encuentra en casa. Si antes de cumplir las respectivas misiones en el subsuelo vas a Hatelia, simplemente no podrás entrar porque Rotver nunca ha recibido su globo reparado por parte de Link en el Fuerte vigía. Cuando hables con Rotver dentro del laboratorio, te dará el Sensor de santuarios.

El sensor lo puedes desactivar/activar en la pantalla del mapa con el botón Y. Como nuestra intención es ensayarlo, Rotver nos pedirá salir del laboratorio y seguir el rastro del sonido. Un poco abajo de la cumbre, además del sonido intensificado, un mensaje nos dirá que el objetivo se encuentra abajo de nosotros. Podemos ingresar a la caverna por una entrada al norte del camino o hacia el sur del mismo –rompiendo o explotando las rocas–.

Al interior encontramos un santuario que no incluye puzle sino una bendición de Rauru, incluido un cetro mágico en un cofre. Al volver al laboratorio para hablar con Rotver, nos ofrecerá nuevas opciones para mejorar la tableta de prunia, entre ellas la Senda del héroe y el Sensor enciclopédico. Con la Senda del héroe podemos ver una recreación animada en el mapa de todo el recorrido de Link desde el comienzo de la aventura. Esto incluye teletransportaciones y muertes, cubriendo hasta 256 horas de juego. Una vez cumplida la cuota, reescribe los registros.

Para repasar la Senda del héroe debes hacerlo en la pantalla del mapa con el botón X. Allí podemos adelantar o rebobinar el recorrido. Rotver solo activará esta función si has visitado como mínimo 15 santuarios de la luz. En BotW, dicha visualización hacía parte del pase de expansión, no del juego base.

Hablando de nuevo con Rotver podemos elegir el Sensor enciclopédico o Sensor +. Para ello, sin embargo, requerimos 5 fotos de diferentes clases de monstruos registradas en la ‘Enciclopedia hyliana’ de la tableta de Prunia. Puedes tomarles fotos desde lejos, haciendo acercamiento hasta que la cámara lo detecte, o atraer su atención y tomar primero la captura antes de huir o pelear.

El Sensor enciclopédico nos permite ubicar cualquier tipo de material que establezcamos, además de los santuarios de la luz pero no al mismo tiempo. Una vez establecidas las mejoras, existe otra que solo podemos obtener si viajamos hasta la región Akkala. Por otra parte, Rotver –que tiene una enciclopedia completa– ahora nos ofrecerá vendernos fotografías de animales, enemigos, materiales, armas y tesoros por 100 rupias cada una. Estas no son elegibles sino entregadas al azar según la categoría elegida.

Otra forma práctica para ayudarnos a completar la ‘Enciclopedia hyliana’, aunque gastando nuestras preciadas y escasas rupias.

