Los mejores personajes de películas, series y videojuegos de 2021

Ya entregamos los premios a los mejores videojuegos y hablamos de las mejores películas, series y anime del año, pero no podemos dejar que 2021 termine sin hablar de la razón por la que estas obras nos gustaron tanto: sus personajes.

A lo largo de los pasados 12 meses, ellos nos enamoraron y ayudaron a sobrellevar una temporada bastante difícil. En nuestra siempre humilde opinión, estos son los mejores personajes que conocimos en las películas, series y videojuegos de 2021.

Lady Alcina Dimitrescu (Resident Evil Village)

Si hubo un verdadero ícono para el mundo de los videojuegos este año, fue esta enorme señora vampírica. Es realmente triste que solo podemos “disfrutar” de su presencia durante menos de un cuarto del juego, porque nos impactó con su presencia y desató la imaginación de centenares de jugadores y jugadoras calenturientos. Esperamos encontrarla de nuevo en los DLC y prometemos que esta vez no nos dejaremos capturar a propósito. Aquí pueden encontrar todo nuestro contenido sobre este título.

Kyojuro Rengoku (Kimetsu no Yaiba)

Este es otro personaje con el que pasamos menos tiempo del que nos hubiera gustado. El pilar del fuego nos impresionó con su curiosa expresión y cejas salvajes cuando lo conocimos en la primera temporada del anime, pero se ganó nuestro corazón en la película El tren infinito gracias a su divertida personalidad e impresionantes habilidades de pelea. Lo extrañamos, pero al menos pudimos ver un poco más de él a comienzos de la segunda temporada de la serie.

Selene Vassos (Returnal)

Para hablar de la protagonista de este intrigante juego de bucles temporales, citaremos una porción de nuestra reseña: “Durante la mayor parte del juego, Selene es caracterizada como una mujer estoica. Sin embargo, este carácter duro es una tapadera para su trauma. No nos referimos al ocasionado por las constantes muertes, sino uno mucho más antiguo y arraigado en su mente. Sin embargo, más allá de todo eso, la protagonista de Returnal es caracterizada por su perseverancia. Esto es lo que hace que sea fácil sentir simpatía por ella, ya que los jugadores también anhelan romper el ciclo.”

Padre Paul Hill (Misa de medianoche)

Este año pasamos muchas horas viendo series en Netflix y conocimos grandes personajes, pero ninguno nos impactó tanto como el párroco de la Isla Crockett. Este hombre es tan carismático y atractivo que nos tentó a ignorar los misterios que lo rodeaban para dejar que nos guiara a la «salvación». Les recomendamos leer nuestro análisis temático a fondo de la serie y entenderán por qué él es uno de los mejores personajes de series de 2021.

Roy Kent (Ted Lasso)

Un jugador de fútbol, ex campeón de la Champions League, que se encuentra al final de su carrera se convirtió en nuestro favorito en una serie llena de personajes carismáticos y muy bien escritos. Todo gracias a una personalidad arrebatadora que, tras una actitud estoica y agresiva, esconde a un hombre profundamente emocional que ama con todo su corazón a su sobrina, a su novia y al fútbol. El contraste de sus personalidades y su fantástico tono de voz fue la causa de algunos de los momentos más divertidos y emotivos de las dos primeras temporadas.

Yelena Belova (Black Widow / Hawkeye)

Todavía nos duele la pérdida de Natasha en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su hermana no la va a reemplazar en nuestros corazones, pero se ganó con facilidad su propio lugar. Florence Pugh es fantástica en todo lo que hace y esta no es la excepción, convirtiendo a Yelena en uno de los mejores personajes de películas de 2021. Nos encantó verla luchar al lado de su familia en Black Widow y fue uno de los mejores elementos de la serie Hawkeye, en la que demostró una excelente química con Kate Bishop. Esperamos verlas de nuevo juntas en el futuro.

Travis Touchdown (No More Heroes 3)

El «asesino otaku» regresa a Santa Destroy luego de unos años de exilio y autocrítica vista en Travis Strike Again: No More Heroes. El resultado es una clara evolución en su personalidad, la cual ahora —manteniendo su característico humor— es más “madura” y centrada en sus decisiones. Travis ya no busca autosatisfacerse, él ahora lucha por sus seres queridos y más que un asesino ahora es consciente que puede ser un superhéroe. Lo anterior, junto a los extravagantes sucesos del último juego de la franquicia NMH, crean el escenario perfecto para Travis. Aquí está nuestra reseña de este título.

King Shark (El Escuadrón Suicida)

La película de James Gunn está llena de personajes fantásticos, desde nuestra siempre adorada Harley Quinn hasta el irónicamente violento Peacemaker. Pero si uno de ellos se ganó nuestro corazón fue esta versión de Nanaue, cuyos ojos de cachorrito contrastan enormemente con la violencia con la que destroza a sus enemigos. Sus intentos de demostrar inteligencia y la forma cómo se compenetró con el resto del equipo nos hicieron reír y enternecer. Nuestra versión favorita del personaje sigue siendo la de la serie animada de Harley Quinn, pero este es un cercano segundo lugar. Aquí tienen nuestra reseña de esta película.

Jinx (Arcane: A League of Legends Story)

Ella era un personaje bastante divertido en el popular MOBA de Riot Games, pero jamás imaginamos que “la Harley Quinn de LoL” podía albergar un trasfondo tan trágico. La transformación de Powder en Jinx y su relación con su hermana Vi nos tuvieron pegados a la pantalla con una intensidad digna de los mejores dramas. No podemos esperar por la segunda temporada. Les recomendamos leer nuestra reseña de la serie, la guía sobre qué deben saber si no han jugado el videojuego en que está basada y este artículo sobre la representación que hace de las enfermedades mentales.

Luisa Madrigal (Encanto)

La más reciente película de Disney, que cuenta con una historia desarrollada en Colombia, está llena de personajes coloridos y divertidos. Aunque la protagonista Mirabel es absolutamente fantástica, nos enamoramos más de su hermana Luisa. Ella es el músculo de los Madrigal y tiene un diseño fantástico, pero fue su canción ‘En lo profundo’ lo que la elevó a otro nivel. El sufrimiento que lleva años soportando en silencio y el “peso” metafórico que debe cargar por el bien de la familia es algo con lo que muchos nos podemos identificar. No olviden leer nuestra reseña de esta maravillosa película.

Peter ‘Star-Lord’ Quill (Marvel’s Guardians of the Galaxy)

Para nuestra sorpresa nos encontramos en esta versión de Peter Quill o Star-Lord con uno de los mejores personajes de videojuegos de 2021. Este es un hombre que está trabajando fuerte por ser responsable y convertirse en el líder que su equipo merece. La forma en que evoluciona su relación con los demás guardianes —especialmente con Rocket— y la pequeña Nicky nos llegó al corazón. Además, el juego hace un muy buen trabajo haciéndonos sentir el peso de sus decisiones. Por si eso fuera poco, sus diálogos son muy graciosos. Aquí está nuestra reseña de este sorprendente título.

Hay otros que quedaron justo por fuera de nuestra lista de mejores personajes de películas, videojuegos, series y ‘anime’ de 2021. No podemos quedarnos sin hacer una mención a Gabi Braun, de Shingeki no Kyojin, que nos enseñó las complejidades de ver una guerra desde ambos lados. Agata Harkness nos ‘hechizó’ con sus engaños en WandaVision y Seong Gi-Hun nos hizo sentir el peso del capitalismo en El juego del calamar. Aunque pertenecen a relanzamientos, no podemos dejar de mencionar a las fantásticas Kainé de NieR Replicant y la aterradora Mónica de Doki Doki Literature Club Plus!.