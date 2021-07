La última noticia que tuvimos sobre The King of Fighters XV, fue la revelación de Vanessa como personaje jugable y que ella junto a Blue Mary y Luong conformarán el «Team Secret Agent». Ahora, la desarrolladora japonesa ha revelado las consolas y plataformas que recibirán el juego en el 2022.

¿En dónde se podrá jugar The King of Fighters XV?

Los fanáticos que se pregunten dónde podrán jugar The King of Fighters XV no deben preocuparse, ya que esta vez el juego de lucha insignia de SNK esatará disponible en en PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC vía Steam o Epic Games Store durante el primer trimestre del 2022. Esto es una gran noticia para los fanáticos de la franquicia de juegos de pelea insignia de SNK, ya que esta vez el juego no será exclusivo de una consola. La verdadera pregunta es ¿Ahora que sabemos las plataformas y consolas en las que saldrá KOF XV, será posible que el juego tenga juego cruzado (‘crossplay’).

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el primer semestre del 2020, SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. En GamerFocus, hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 durante el primer trimestre del 2022.

