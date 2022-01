Hace dos semanas, SNK reveló el tráiler número 37 de The King of Fighters XV, el cual fue protagonizado por Maxima nos dio a conocer que él junto a Whip harían parte del «Team K'». Ahora, Kula Diamond —antigua compañera de K’ y Maxima— ha sido presentada con un tráiler que la muestra como el personaje número 38 de KOF XV.

¿Quién es Kula Diamond?

Kula Diamond (クーラ ダイアモンド) debutó en el videojuego The King of Fighters 2000. Ella es otro de los experimentos de NEST y fue creada para neutralizar a K’. Por esta razón es también llamada «anti-K'» por NEST. Kula, que a diferencia de K’ no es un clon de Kyo Kusanagi, tiene su ADN modificado para usar poderes de hielo y usa dos guantes especiales como los de K’ para canalizar su poder. Luego de los eventos de KOF 2001, Kula se une al grupo de K’ y desde ese entonces se ha vuelto un personaje recurrente en las entregas de la franquicia. Actualmente se desconoce por que se ha unido al «Team Krohnen», ya que en el final de The King of Fighters 2001 K’9999 —la anterior identidad de Krohnen— asesina a Foxy y lucha contra ella.

Se desconoce la razón, por la cual Kula Diamond está enojada con K’. Esta pudo ser la razón que hizo que ella se uniera al «Team Krohnen».

¿Cómo pelea Kula Diamond en The King of Fighters XV?

Tanto sus movimientos normales como los especiales y el «climax» de Kula en KOF XV siguen siendo los mismos de la entrega anterior del juego de SNK.

El tráiler de presentación de Kula Diamond, el personaje número 38 de The King of Fighter XV, nos revela los movimientos de pelea de ella. Los movimientos de Kula en KOF XV no han sufrido cambios drásticos a los vistos en The King of Fighters XIV. Sin embargo, el movimiento de Kula Diamond llamado «Snowman», el cual hasta el momento era exclusivo de la saga KOF: Maximum Impact, ha sido incluido en KOF XV.

Será interesante ver los ‘setups’ que se podrán configurar con este movimiento de Kula en KOF XV.

Ahora que conocimos el tráiler de Kula en KOF XV solo nos queda la revelación de un personaje para conocer la plantilla inicial de The King of Fighters XV, el cual es casi seguro que sea Elisabeth Blanctorche. De llegar a ser cierto el nombre del último equipo podría ser «Team Ash».

¿Cuántos personajes tendrá KOF XV?

Desde mitad del 2021 SNK reveló cuantos personajes tendrá KOF XV.

Durante el 2020 y el 2021, la desarrolladora japonesa SNK comenzó a revelar los 39 personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

¿Cuándo sale The King of Fighters XV (KOF XV)?

Los fanáticos de SNK que esperan con ansias conocer cuándo sale KOF XV pueden descansar, ya que KOF XV estará disponible en todo el mundo el jueves 17 de febrero del 2022. Sin embargo, los jugadores que posean la edición ‘Deluxe’ de The King of Fighters XV (KOF XV) podrán desde el lunes 14 de febrero de 2022.

Fuente: cuenta de SNK en Twitter