La semana pasada SNK reveló el tráiler de presentación de Elisabeth Blanctorche, el último de los personajes base de The King of Fighters XV. Ahora, la desarrolladora de Osaka, ha revelado con un nuevo tráiler como se verá el traje DLC de Terry Bogard en KOF XV. Este atuendo que Terry Bogard tendrá en The King of Fighters XV está inspirado en la etapa del personaje en el videojuego Garou: Mark of the Wolves.

¿Quién es Terry Bogard?

Terry Bogard (テリー・ボガード) es el personaje más antiguo de SNK, el cual debutó en el juego Fatal Fury: King of Fighters en 1991. Terry es el hermano de Andy Bogard, los cuales fueron adoptados por Jeff Bogard. El junto a su hermano y Joe Higashi entran al torneo King of Fighters en busca de Geese Howard, el asesino de su padre adoptivo. Así comienza la leyenda del lobo hambriento, la cual ha inspirado adaptaciones al ‘anime’, ‘manga’ y CD dramas en Japón. En el universo de KOF, la historia de Terry Bogard es contada de manera similar a la de los juegos de la franquicia Fatal Fury.

Secuencia de inicio del videojuego Real Bout Garou Densetsu Special Dominated Mind, que debutó el 25 de junio de 1998 para PlayStation.

¿Cómo obtener el traje DLC de Terry Bogard basado en Garou: Mark of the Wolves en KOF XV?

Para obtener el traje DLC de Terry Bogard en KOF XV basado en el aspecto del personaje en el juego Garou: Mark of the Wolves, solo deben hacer la precompra del juego.

Estos son los 39 personajes tendrá KOF XV

Esta imagen con los 39 personajes de KOF XV fue compartida por SNK en su cuenta de Twitter después del tráiler de Elisabeth.

Ya queda menos de un mes para la llegada de The King of Fighters XV y la desarrolladora japonesa SNK ya reveló los 39 personajes jugables y los equipos que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Estos son los equipos oficiales de KOF XV

Hero (Shun’ei, Meitenkun y Benimaru Nikaido)

Rival (Isla, Dolores y Heidern)

Sacred Treasures (Kyo Kusanagi, Iori Yagami y Chizuru Kagura)

Orochi (Yashiro Nanakase, Shermie y Chris)

G.A.W (Antonov, Ramón y King of Dinosaurs)

Super Heroine (Athena Asamiya, Mai Shiranui y Yuri Sakazaki)

Secret Agent (Blue Mary, Vannesa y Luong)

Ikari (Ralf Jones, Clark Steel y Leona Heidern)

Fatal Fury (Terry Bogard, Andy Bogard y Joe Higashi)

Art of Fighting (Ryo Sakaszaki, Robert Garcia y King)

K’ (K’, Maxima y Whip)

Krohnen (Krohnen, Kula Diamond y Angel)

Ash (Kukri, Ash Crimsom y Elisabeth Blanctorche)

Esta es la fecha de estreno de KOF XV

Los fanáticos de SNK que esperan con ansias la fecha de estreno KOF XV pueden descansar, ya que The King of Fighters XV estará disponible en todo el mundo el jueves 17 de febrero del 2022. Sin embargo, la fecha de estreno para los jugadores que posean la edición ‘Deluxe’ de The King of Fighters XV (KOF XV) será el lunes 14 de febrero de 2022.

Fuente: cuenta de SNK en Twitter