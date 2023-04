The King of Fighters XV: conoce cuándo inicia la beta abierta del crossplay

Hace tres semanas conocimos todos los anuncios de SNK en EVO Japan 2023. Entre estos anuncios que SNK compartió en EVO Japan 2023 fue revelado que pronto se llevará acabo la beta abierta que busca probar el ‘crossplay’ en KOF XV. El momento ha llegado, ya que hoy la desarrolladora japonesa ha compartido cuándo inicia la beta abierta que implementará el ‘crossplay’ en The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Cuándo inicia la beta abierta del crossplay de The King of Fighters XV (KOF XV)?

La espera terminó. Ya que si se preguntan cuándo inicia la beta abierta de The King of Fighters XV (KOF XV) que busca probar el ‘crossplay’, les contamos que desde el jueves 27 de abril a las 10:00 P.M y hasta el domingo 30 de abril a las 9:59 A.M hora de Colombia podremos jugar la beta abierta de KOF XV.

Esta beta abierta estará disponible para descargar en PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC vía Steam y Epic Games Store.

SNK ha compartido unos puntos a tener en cuenta durante la beta abierta de KOF XV:

Es posible que el juego no siempre funcione correctamente o según lo previsto durante esta prueba.

Se requiere una conexión a Internet para esta prueba.

El modo historia no estará disponible durante esta prueba.

La beta abierta de KOF XV sólo se podrá jugar durante el periodo de prueba designado.

Los datos de guardado de esta prueba no podrán transferirse a la versión comercial.

El contenido de la prueba está sujeto a cambios sin previo aviso.

¿Cuáles son los personajes de KOF XV presentes en la beta abierta del ‘crossplay’?

La beta abierta de The King of Fighters XV (KOF XV) tendrá a todos los personajes que SNK ha lanzado para el juego.

En GamerFocus tenemos un espacio para que conozcan a cada uno de los 54 personajes, entre los presentes en el juego bases y los DLC de año 1 y 2, que conforman la plantilla de The King of Fighters XV (KOF XV).

Contenido DLC Año 1

Contenido DLC Año 1

Fuente: cuenta oficial en Twitter de SNK